Cass. Pen. sez. III del 2017 numero 7177 (15/02/2017)





Si profila una condanna penale per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte il presunto evasore fiscale che costituisce in fondo patrimoniale delle automobili. Infatti, imprimere un vincolo trentennale a dei beni soggetti a obsolescenza dimostra la volontà di sfuggire al debito con l’Erario. Ma c’è di più: ai fini della configurazione del reato o, come in questo caso, del sequestro preventivo non è necessaria la preventiva condanna per evasione fiscale essendo sufficiente che il procedimento penale sia stato già avviato.