Divisione ereditaria. Inammissibilità dell'inserimento di un immobile in due lotti distinti. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 27717 del 12 ottobre 2021)

La norma dell’art. 720 cod.civ. impone che le porzioni assegnate ai singoli condividenti con la sentenza di divisione siano immediatamente suscettibili di autonomo e libero godimento e, non già, che ciò sia rimesso alla concordia dei più assegnatari nell'espletare ulteriori e complesse pratiche burocratiche in sede amministrativa al cui solo esito i beni - assegnati in sentenza - saranno effettivamente in loro libero ed autonomo godimento.