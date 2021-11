Divisione ereditaria. Comoda divisibilità dei beni ricadenti nella comunione incidentale. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 11844 del 6 maggio 2021)

In tema di giudizio divisorio, non costituiscono eccezione alla comoda divisibilità di un immobile la necessità di conseguire specifici titoli autorizzativi per attuare la divisione, né l'esigenza di eseguire, all'uopo, lavori, i quali attengono, piuttosto, all'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare, di cui può essere investito il giudice.