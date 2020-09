Società semplice: adempimenti pubblicitari

Prassi collegate

L'atto costitutivo di società semplice è inoltre soggetto a pubblicità per il tramite del deposito presso il Registro delle Imprese. Non è tuttavia indispensabile che esso debba venire redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. A tal fine è stato predisposto dalle CCIAA un apposito modello "Foglio aggiunto" nel quale si fanno risultare i dati emergenti dal contratto anche verbalmente perfezionato.(per effetto della l. 580/1993 , successivamente disciplinato per effetto dei regolamenti emanati con d.p.r. 581/1995 nonché con d.p.r. 558/99)Il Registro delle società tenuto presso la Cancelleria del Tribunale riguardava infatti le sole società commerciali.Il Registro delle Imprese si articola in due Sezioni.Originariamente la funzione di detta pubblicità, a differenza di quellaoperata nella Sezione ordinaria, era(oltre a svolgere il compito di certificazione anagrafica). La situazione è mutata per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il cui art. 2 ha stabilito che,, l'iscrizione nella sezione speciale possieda efficacia di pubblicità legale (connotata dunque da).Giova osservare che, quando la società semplice trae vita da procedimento di trasformazione regressiva, l'iscrizione nel registro speciale menzionato deve essere preceduta dalla cancellazione della società nella precedente forma dal registro delle imprese. In tale ipotesi il fallimento può comunque subentrare entro l'anno da tale incombente (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 10302 del 29 maggio 2020).