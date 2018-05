Elenco dei capitoli Documenti collegati

RIESAME DI ALTRI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI



Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e le norme sulla libera circolazione di tali dati.