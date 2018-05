Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



SCAMBIO DI INFORMAZIONI



La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui all'articolo 64.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.