Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 50

DIVIETO DI CONTI E LIBRETTI DI RISPARMIO IN FORMA ANONIMA O CON INTESTAZIONE FITTIZIA



1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato.

(Articolo così sostituito dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo III)

