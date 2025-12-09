Cass. Civile, sez. II del 2025 numero 5638 (03/03/2025)

Elenco dei capitoli Documenti collegati

La sentenza ex art. 2932 cod .civ. produce gli effetti del contratto non concluso dal momento del suo passaggio in giudicato, dando luogo a un rapporto che è distinto da quello derivante dal preliminare e che è, a sua volta, suscettibile di risoluzione per inadempimento per ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere, sicché la pronuncia di risoluzione del contratto non può che riguardare le obbligazioni da esso nascenti.