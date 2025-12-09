Cass. Civile, sez. II del 2025 numero 11256 (29/04/2025)

di Libera


In un’azione di rivendicazione, il titolare del bene deve fornire prove adeguate del proprio diritto di proprietà. La mancanza di un’esplicita attribuzione di una pertinenza (come un cortile) negli atti di trasferimento può portare alla conclusione che tale pertinenza sia stata donata in comproprietà se risulta funzionale agli immobili circostanti e se dai titoli non emerge una volontà contraria.

