Cass. civile, sez. II del 2021 numero 28293 (15/10/2021)

La condizione di identità della cosa oggetto del trasferimento presuppone che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso, ammettendo quindi l'esperibilità della tutela reale assicurata dall'art. 2932 cod.civ. soltanto in caso di difformità non sostanziali ovvero incidenti solo in via quantitativa sull'entità del bene.