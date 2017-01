(G.U. 21 dicembre 2016, n. 297)Camera dei deputati (atto n. 4127-bis):Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula nella seduta del 2 novembre 2016, degli articoli da 1 a 19, degli articoli da 21 a 61, dell'art. 63, dell'art. 64, commi 1, da 3 a 10, degli articoli da 65 a 73, dell'art. 74, commi da 1 a 5, da 7 a 10, 36, dell'art. 75, degli articoli da 77 a 105 del C. 4127 d'iniziativa del Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN).Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 2 novembre 2016, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 10, 15, 16, 20, 21, 22 e 23 novembre 2016.Esaminato in aula il 23, 25 novembre 2016 e approvato, con modificazioni, il 28 novembre 2016.Senato della Repubblica (atto n. 2611):Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 dicembre 2016, con pareri delle commissioni 1a (Affari costituzionali), 2a (Giustizia), 3a (Affari esteri, emigrazione), 4a (Difesa), 6a (Finanze e tesoro), 7a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10a (Industria, commercio, turismo), 11a (Lavoro), 12a (Igiene e sanità), 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14a (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.Esaminato dalla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 dicembre 2016.Esaminato in aula il 6 dicembre 2016 e approvato definitivamente il 7 dicembre 2016.