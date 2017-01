Legge del 2016 numero 232 Allegato C

Allegato C (Articolo 1, comma 179, lettera d))



A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici



B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni



C. Conciatori di pelli e di pellicce



D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante



E. Conduttori di mezzi pesanti e camion



F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni



G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza



H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido



I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati



L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

