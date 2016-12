Decreto Legge del 2016 numero 193 art. 7-ter

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



ESENZIONE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DAL VINCOLO DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO



1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal primo periodo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

(Articolo inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)

Documenti collegati Decreto Legge del 2016 numero 193