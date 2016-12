Decreto Legge del 2016 numero 193 art. 7-sexies

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRIBUENTI CHE ADOTTANO IL REGIME COSIDDETTO DEI “MINIMI”



1. Alla lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.».

2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(Articolo inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)

Documenti collegati Decreto Legge del 2016 numero 193