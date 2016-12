Decreto Legge del 2016 numero 193 art. 7-bis

INTRODUZIONE DI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ PER LA PROMOZIONE DELL'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI FISCALI, PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E PER LA CONTESTUALE SOPPRESSIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STUDI DI SETTORE



1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(Articolo inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225)

