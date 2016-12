Istituzione di Trust a favore di figli minorenni. Imposta proporzionale legata all'istituzione del vincolo. (CTR Roma, Sez. XXXIX, sent. n. 4130 del 23 giugno 2016)





Al trust costituito dai genitori in favore dei figli minorenni si applica l'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, trattandosi di un trasferimento immobiliare, anche se in termini di segregazione patrimoniale.