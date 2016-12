Decreto Legislativo del 2016 numero 179 art. 51

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



MODIFICHE ALL'ARTICOLO 65 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2005



1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la parola: «accreditato» è sostituita dalla seguente: «qualificato»;

b) al comma 1, lettera b), le parole da «l'autore» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;»;

c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;»;

d) al comma 1, lettera c-bis, le parole «dall'autore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'istante o dal dichiarante»;

e) il comma 1-bis è abrogato;

f) al comma 1-ter le parole: «, lettere a), c) e c-bis),» sono soppresse;

g) al comma 2 le parole: «inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

Documenti collegati Decreto Legislativo del 2016 numero 179