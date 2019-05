Violazione dell'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea ex artt. 2446,2447 cod.civ. (società per azioni)

Prassi collegate

Quesito n. 309-2014/I, Copertura parziale delle perdite di esercizio inferiori al terzo del capitale sociale

Il legislatore della riforma del 2003 ha profondamente novato la disciplina degli obblighi degli amministratori con riferimento alle eventualità di cui agli artt.2446 2447 cod.civ., evocanti potenziali cause di scioglimento della società.La previgente disciplina imponeva agli amministratori l'obbligo di non intraprendere nuove operazioni, condotta che scattava automaticamente, non appena il capitale sociale si fosse ridotto per perdite al di sotto del minimo legale. Attualmente la modifica apportata all'art. 2486 , I comma, cod.civ. impone agli amministratoriIl divieto di intraprendere nuove operazioni non sorge più automaticamente in esito al verificarsi di perdite che riducono il capitale sociale al di sotto della misura minima legale, ma soltanto (artt. 2484 2485 cod.civ.) con l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che si sono verificate perdite che hanno ridotto il capitale al di sotto di tale limite. A seguito della novella pertanto il perno centrale della disciplina posta a tutela dell'integrità del capitale sociale è stato spostato dal divieto di intraprendere nuove operazioni,Tale dovere non si identifica, in materia di riduzione del capitale per perdite, con il rispetto del termine stabilito dall' art.2364 cod.civ. per l'approvazione del bilancio, bensì con la tempestiva convocazione dell'assemblea in relazione alla gravità della situazione patrimoniale della società, tenuto conto dell'esistenza di eventuale fatti sopravvenuti rispetto alla data di riferimento della relazione al bilancio (Cass. Civ., Sez.I, 13503/07 ).Alla norma in esame, a far tempo dal 16 marzo 2019, è stato aggiunto, in esito all'emanazione del D.Lgs. n. 14/2019, il secondo comma, ai sensi del quale,