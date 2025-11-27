Risposta a interpello n. 31/2025, Trasferimento a titolo gratuito di complesso immobiliare ceduto dal demanio in favore di una regione

Roma, 12 febbraio 2025

OGGETTO: Trattamento fiscale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di donazione e di bollo, di un decreto di trasferimento a titolo gratuito relativamente ad un complesso immobiliare ceduto dall’Agenzia del Demanio in favore di una Regione, ai sensi dell’articolo 15bis, comma 4, del decreto legge n. 13 del 2023

Leggi il documento completo

