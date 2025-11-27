Risposta a interpello n. 29/2025, decadenza prima casa e riacquisto entro un anno di terreno edificabile

di Libera

Decadenza agevolazione prima casa, riacquisto entro l’anno di terreno edificabile sito all’estero per la costruzione di fabbricato da adibire ad abitazione principale

OGGETTO: Decadenza dall’agevolazione cd. ”prima casa” già fruita, di cui al comma 4, Nota II–bis, articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986, nelle ipotesi di vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato e riacquisto entro l’anno, da parte del residente all’estero, di un terreno edificabile sito all’estero, per la costruzione di un fabbricato da adibire a propria abitazione principale

