Risposta a interpello n. 28/2025, agevolazione prima casa per residente all’estero che acquista in comune diverso dall’ultima residenza

di Libera

OGGETTO: Applicabilità dell’agevolazione cd. “prima casa” nelle ipotesi di acquisto, da parte del residente all’estero, dell’immobile sito in un comune di residenza non coincidente con l’ultimo comune di residenza precedente al trasferimento

Leggi il documento completo

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Risposta a interpello n. 28/2025, agevolazione prima casa per residente all’estero che acquista in comune diverso dall’ultima residenza"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti