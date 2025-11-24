Risposta a interpello n. 208/2024, Plusvalenza da cessione di immobile entro 10 anni da conclusione lavori

di Libera

Roma, 23 ottobre 2024

OGGETTO: Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – articoli 67, comma 1, lettera b–bis) e 68, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Leggi il documento completo

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Risposta a interpello n. 208/2024, Plusvalenza da cessione di immobile entro 10 anni da conclusione lavori"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti