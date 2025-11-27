Risposta a interpello n. 150/2024, finanziamento estero e ipoteca in Italia: applicazione dell’imposta sostitutiva

di Libera

Roma, 11 luglio 2024

OGGETTO: Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 – Operazione di finanziamento formata all’estero e atto di costituzione di ipoteca a garanzia del finanziamento stipulato in Italia.

Leggi il documento completo

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Risposta a interpello n. 150/2024, finanziamento estero e ipoteca in Italia: applicazione dell’imposta sostitutiva"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti