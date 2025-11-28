Risposta a interpello n. 129/2024, Imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate per fatture soggette

di Libera

Roma, 5 giugno 2024

OGGETTO: Imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate a seguito delle emissioni di fatture soggette all’imposta di bollo

Leggi il documento completo

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Risposta a interpello n. 129/2024, Imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate per fatture soggette"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti