Risoluzione n. 13/2025, Decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, imposta di registro

di Libera

OGGETTO: Decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore – Trattamento ai fini dell’imposta di registro

Leggi il documento completo

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Risoluzione n. 13/2025, Decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, imposta di registro"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti