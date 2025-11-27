Risoluzione n. 12/2025, Patto di famiglia, attribuzioni compensative dall’assegnatario al legittimario non assegnatario, imposta di donazione

di Libera

OGGETTO: Patto di famiglia – “Attribuzioni compensative” dall’assegnatario al legittimario non assegnatario – Imposta di donazione – Articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990

Leggi il documento completo

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Risoluzione n. 12/2025, Patto di famiglia, attribuzioni compensative dall’assegnatario al legittimario non assegnatario, imposta di donazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti