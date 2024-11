Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE Allegato IX - Informazioni da presentare all'atto della registrazione dei sistemi di IA ad alto rischio

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Informazioni da presentare all'atto della registrazione dei sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III in relazione alle prove in condizioni reali in conformità dell'articolo 60



In vigore dal 1 agosto 2024



Le seguenti informazioni devono essere fornite e successivamente aggiornate in relazione alle prove in condizioni reali che devono essere registrate a norma dell'articolo 60:



1. un numero di identificazione unico a livello dell'Unione della prova in condizioni reali;

2. il nome e i dati di contatto del fornitore o potenziale fornitore e dei deployer coinvolti nella prova in condizioni reali;

3. una breve descrizione del sistema di IA, la sua finalità prevista e altre informazioni necessarie per l'identificazione del sistema;

4. una sintesi delle principali caratteristiche del piano di prova in condizioni reali;

5. informazioni sulla sospensione o sulla cessazione della prova in condizioni reali.