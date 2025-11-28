Quesito n. 202-2023/A, Repubblica Ceca, procure, forma della procura per la costituzione di Srl

Documenti collegati

Risposta del 18 settembre 2023Un cittadino della Repubblica Ceca intende costituire, quale unico socio, una s.r.l. in Italia.Si chiede se sia idonea per la costituzione di una società a responsabilità limitata in Italia una procura redatta in forma di scrittura privata con sottoscrizione autenticata da Notaio della Repubblica Ceca.Ai sensi dell’art. 60, comma 2, l. 31 maggio 1995, n. 218 (d.i.p.), in materia di forma necessaria per la validità delle procure, si applica la legge più favorevole tra quella dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d’affari (nel caso di specie sarebbe quella italiana) e quella dello Stato in cui la procura viene conferita (che nel caso di specie sarebbe quella della Repubblica Ceca).Laddove, peraltro, la procura venga utilizzata da un notaio italiano per il ricevimento di un atto soggetto a pubblicità immobiliare o commerciale, non sembra possibile prescindere dalla forma minima della scrittura privata autenticata, debitamente legalizzata o munita di Apostille (Carrabba, Obbligazioni non contrattuali, in La condizione di reciprocità. La Riforma del sistema del diritto internazionale privato, Milano, 2201, 365; Visconti, Rappresentanza volontaria, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale a cura di Preite – Gazzanti – Pugliese di Crotone, Vol. 1, Torino, 2011, 1154; Aricò, Procure poste in essere in un ordinamento straniero, in Atti notarili, diritto comunitario e internazionale, cit., Vol. 2, 514; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, Forma delle procure per atti per i quali è richiesta la forma pubblica).Nonostante, poi, la presa di posizione da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 2 luglio 2019, n. 17713, sulla quale si rinvia a Boggiali, INGHILTERRA – PROCURE – identificazione delle parti e accertamento dell’identità personale. Quesito n. 145-2019/A, in CNN Notizie del 19 settembre 2019; Boggiali, USA (Oregon) – PROCURE – forma della procura a donare. Quesito n. 153-2019/A,in CNN Notizie del 30 settembre 2019; Boggiali, SPAGNA – PROCURE – forma della procura per accettare la donazione. Quesito Internazionale n. 154-2019/A, in CNN Notizie del 10 ottobre 2019; Boggiali, USA (New York) – PROCURE – legalizzazione del County Clerk. Quesito Internazionale n. 172-2019/A, in CNN Notizie del 14 gennaio 2020; Boggiali, BELGIO – PROCURE – doppia autentica di firma e rilascio dell’originale. Quesito n. 116-2022/, in CNN Notizie del 15 novembre 2022; Boggiali, ECUADOR – PROCURE – forma della procura a donare. Quesito internazionale n. 151-2022/A, in CNN Notizie del 2 dicembre 2022; Boggiali, ISRAELE – PROCURE – forma della procura a costituire una s.r.l., identificazione della parte, mancata attestazione della firma alla presenza del notaio, traduzione della formula dell’autentica. Quesito internazionale n. 121-2022/A, in CNN Notizie del 17 gennaio 2023; Pasqualis, Procure estere: la Cassazione perde una buona occasione, in www.federnotizie.it del 17 settembre 2019), secondo cui il notaio italiano è tenuto a verificare che la procura estera garantisca, attraverso l’intervento del pubblico ufficiale straniero, sia l’identità del soggetto che abbia sottoscritto la procura, sia l’autenticità della sottoscrizione, non sembra necessario che, nell’ambito delle procure negoziali, l’attività di identificazione e di autenticazione da parte del pubblico ufficiale straniero avvenga con modalità identiche a quelle prescritte dall’ordinamento italiano. Il che dovrebbe indurre a ritenere idonee, ad esempio, procure non sottoscritte alla presenza del notaio, ma la cui sottoscrizione è stata riconosciuta come propria dal mandante in presenza del notaio, ove provenienti da Paesi che ammettono tale modalità di riconoscimento della firma, o procure prive della menzione, da parte del notaio, della certezza dell’identità della parte, purché il notaio, conformemente a quanto prescritto dalla legge del proprio ordinamento di provenienza, abbia effettivamente accertato l’identità del comparente.Ora, nel caso in esame, nel disciplinare la rappresentanza contrattuale il codice civile della Repubblica Ceca (Zákon obcanský zákoník, Zákon c. 89/2012 Sb.) prevede che la procura per il compimento di più atti debba rivestire la forma scritta e che, quando per il compimento di determinati atti è richiesta una particolare forma, la procura debba rivestire la medesima forma. Tuttavia, se per il compimento di un atto è richiesta la forma pubblica, è sufficiente che la procura risulti da una scrittura privata con sottoscrizione verificata da un pubblico ufficiale (§ 441 (1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocnenec. (2) Zmocnitel uvede rozsah zástupcího oprávnení v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen urcitého právního jednání, udelí se plná moc v písemné forme. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udelí se v téže forme i plná moc. Vyžaduje-li se pro právní jednání forma verejné listiny, postací, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udelena v písemné forme s úredne overeným podpisem).Quanto alla forma per la costituzione di società, l’art. 57, comma 1, del codice di commercio (Obchodní zákoník, Zákon c. 513/1991 Sb.) richiede la forma scritta con sottoscrizione autenticata e, per gli atti costitutivi di società per azioni e a responsabilità limitata, la forma pubblica notarile; se il contratto è concluso per mezzo di un rappresentante, la procura per la costituzione di società deve risultare da scrittura privata con sottoscrizione verificata da un pubblico ufficiale (§ 57 Založení spolecnosti (1) Nevyplývá-li z jiných ustanovení tohoto zákona neco jiného, zakládá se spolecnost spolecenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisu zakladatelu musí být úredne overena. Spolecenská smlouva spolecnosti s rucením omezeným a zakladatelská smlouva akciové spolecnosti musí mít formu notárského zápisu. (2) Uzavírá-li spolecenskou smlouvu zmocnenec na základe plné moci, musí být na ní podpis zmocnitele úredne overen. Plná moc se priloží k spolecenské smlouve. (3) Pripouští-li tento zákon, aby spolecnost založil jediný zakladatel, nahrazuje spolecenskou smlouvu zakladatelská listina vyhotovená ve forme notárského zápisu. Zakladatelská listina musí obsahovat stejné podstatné cásti jako spolecenská (zakladatelská) smlouva). Pertanto, con riferimento al caso di specie, la procura, così come descritta, appare idonea ai fini della costituzione di una società a responsabilità limitata italiana.