Natura giuridica dell'indegnità, operatività della delazione ereditaria

Note

Bibliografia

Non v'è accordo tra gli interpreti circa la natura giuridica e le conseguenze scaturenti dall'indegnità.sul presupposto della riconosciuta sussistenza di una delle situazioni di cui all' art.463 cod. civ. in cui chi ha posto in essere determinate condotte nei confronti del disponente viene escluso dalla successione. Il fenomeno può essere costruito secondo due modalità alternative l'una rispetto all'altra:Cfr. Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p. 91; Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm.teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 117, a giudizio del quale l'indegnità si configurerebbe come una incapacità relativa, dal momento che non esclude la possibilità in astratto a succedere, ma impedisce solo la successione nei confronti di un determinato soggetto.Si vedano tra gli altri Coviello , Diritto successorio, Bari, 1962, p. 167; Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1977, p. 72; Azzariti-Martinez, Successioni a causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p. 34.Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 125. Non particolarmente concludente appare invece l'osservazione secondo la quale, a differenza dell'indegnità (che è tale in rapporto ad un determinato de cuius), l'incapacità di succedere, ipotesi di incapacità giuridica speciale, sarebbe tale nei confronti di chiunque, impedendo la successione in relazione ad ogni ereditando (in questo senso Ferri, Successioni in generale (Artt.456-511), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.162). Si pensi alle situazioni scaturenti dagli artt. 596 598 cod. civ., sicuramente ipotesi di incapacità giuridica che, stante la peculiare limitazione soggettiva, devono essere qualificate come relative, cioè tali soltanto in relazione ad un determinato soggetto. Semmai è più concludente l'argomento per cui all'indegnità si potrebbe porre rimedio con la riabilitazione, mentre i casi di incapacità giuridica speciale relativa sarebbero irrimediabili (Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 1136).Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, pp. 127 e 128.Grosso-Burdese, op. cit., pp. 128 e 129. Questa impostazione si differenzia pertanto da quella tradizionale, che fa discendere dalla considerazione dell'indegnità in chiave di causa di esclusione dalla successione la qualificazione della relativa pronunzia come costitutiva e soggetta a termine prescrizionale.