L'alea: causa o oggetto del contratto

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

nota7

Bibliografia

BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946

BOSELLI, Alea, N.sso Dig.it.

BOSELLI, Rischio, alea ed alea normale del contratto, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1948

GIANTURCO, Della vendita, Roma, Opere giuridiche, III, 1947

NICOLO', Alea, Enc. dir.

PACIFICI-MAZZONI, Trattato della vendita. Nozioni generali, concetto, elementi, requisiti di validità, clausole accessorie, specie della vendita, sue differenze da altri contratti, effetti della vendita, pericolo e comodo della cosa venduta, obbligazioni del venditore, Torino, Il Cod. civ. it. commentato con la legge romana, , le sentenze dei dottori e la giurisprudenza , 1929-1930

All'esito di una disamina che ha quali tappe la messa a fuoco della nozione di alea in correlazione a quella di rischio normale, il valore della differenza tra contratti aleatori per previsione normativa e per volontà delle parti, il peculiare atteggiarsi dell'alea intesa come oggetto del contratto nella figura dellae la plurivocità dello schema causale del gioco e della scommessa, è possibile tentare una qualche sistemazione minimamente appagante circa la struttura e la collocazione dell'aleatorietà.Il fatto stesso di parlare dell'alea in riferimento al meccanismo della corrispettività, contrapponendo contratti aleatori a contratti commutativi, manifesta questa propensione della dottrina a collegare (seppure implicitamente) l'alea alla causa.Che cosa vende la parte alienante? Egli non vende 100 chilogrammi di pesce, vende la semplice speranza: l'acquirente ha l'aspettativa di veder tornare il pescatore con la rete pienaSe è vero che il problema consiste nella determinazione dell'alea normale intesa come limiteallora la questione si sposta nell'apprezzamento sintetico della causa.Il nodo concettuale è risolvibile alla stregua della valutazione della corrispondenza dell'intento delle parti (causa in concreto) rispetto allo schema tipologico astrattamente previsto dal legislatore (causa in astratto).Ecco che, relativamente ai contratti aleatori, il riferimento ad una aleatorietà che sia tale per volontà delle parti (art. 1469 cod. civ. ) possiede il significato di rendere praticabile la sostituzione dello schema legale astratto con lo schema convenzionale concreto, spostando il concetto dell'alea normale pur rimanendo nell'ambito del principio dell'equivalenza causale.Un esempio varrà a chiarire il concetto. La permuta è comunemente ritenuta un contratto a prestazioni corrispettive qualificabile come commutativo. Tizio cede a titolo di permuta a Caio il fondo Corneliano. Caio, a propria volta, cede allo stesso titolo a Tizio 100 tonnellate di materiale ferroso.Che cosa dire del contratto con il quale, ferma la prestazione di Tizio (che aliena a Caio il fondo) Caio trasferisce a Tizio quanto si ricaverà nel mese di ottobre dalla coltivazione di una determinata miniera di materiale ferroso di cui Caio vanta i diritti di concessione e sfruttamento?L'esemplificazione svolta e la stessa considerazione dell'palesano che ciò che si definisce alea ed aleatorietà viene a svolgere ad un tempo una indubbia funzione di qualificazione della, del nesso sinallagmatico, venendo altresì a sostanziare l'del contratto.L'alea in questo senso è funzionale all'espressione del modo in cui le parti considerano l'oggetto della convenzione.(art. 1469 cod. civ. )Questa opinione deve essere rivisitata alla stregua di una concezione sintetica della causa.L'appaltatore o il committente potrebbero ad esempio accordarsi nel senso che il primo rinunzi a chiedere al secondo la revisione dei prezzi anche in esito alla verificazione di un anomalo aumento dei prezzi dei materiali o della manodopera (tali da determinare variazioni anche superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto), ponendo dunque fuori gioco il meccanismo di cui all'art. 1664 cod. civ. .(che nella specie è addirittura oggetto di specificazione legale nella misura del decimo),in fondo è come se le parti avessero stabilito che la convenzione ha per oggetto da un lato la corresponsione di una determinata somma di denaro, dall'altro il compimento di un'opera con certe caratteristiche, così decretando l'assoluta indifferenza delle variazioni dei prezzi dei materiali e della manodopera.Della prima, tuttavia, non costituisce il nucleo fondamentale, bensì una caratteristica, uno speciale modo di atteggiarsi che opera in combinazione con il residuo nucleo dell'elemento causale . Si pensi alla vendita: altrove ne abbiamo individuato la causa in astratto nello scambio dell'attribuzione di un diritto su un bene verso il corrispettivo di un prezzo. La causa sintetica si rinviene nel sindacato di corrispondenza dell'intento concreto dei contraenti allo schema astratto dello scambio innanzi enunciato. Usualmente le parti ritengono che questo scambio (quando abbia ad esempio ad oggetto una cosa non attuale, cioè un bene futuro: si pensi ad un edificio da costruire) debba avvenire a determinate condizioni che, nella loro rappresentazione, dà luogo ad un punto di incontro economicamente accettabile per entrambi. Le variazioni che possono verificarsi nel tempo rispetto a questo punto di incontro sono irrilevanti, sempre che possano ricondursi alla normale alea (una variazione del 5% del prezzo del ferro delle armature). Nellaquesto punto di incontro economico viene modificato, nel senso che le parti accettano che l'oggetto del contratto subisca immutazioni anche profonde rispetto a quanto ordinariamente accade.In questo senso l'alea fa parte della causa né più né meno di quanto possa dirsi riconducibile alla nozione di causa il concetto di onerosità, di gratuità, di liberalità. Sono dati necessari ma non sufficienti a definire la causa del contratto: aleatorio può essere indifferentemente un contratto comunque qualificabile come vendita, come permuta, come somministrazione etc..Da questo punto di vista si pongono come peculiari alcune specie negoziali nel cui ambito l'alea viene a svolgere un ruolo determinantel'assicurazione ed il gioco o la scommessa. Cosa dire inoltre della rendita vitalizia? Al riguardo la legge viene significativamente a disporre la nullità del contratto quando la convenzione sia stata perfezionata in relazione ad un vitaliziato defunto (art. 1876 cod. civ. ). Questi concetti sembrano aver trovato eco anche in giurisprudenza: così è stato ritenuto radicalmente invalido il contratto atipico di mantenimento con il quale una persona gravemente malata con esito letale assai prossimo aveva trasferito la proprietà di un bene verso il corrispettivo costituito dall'obbligazione di mantenimento e assistenza vita natural durante (Cass. Civ., sez.II, 23895/2016).Cfr. Boselli,, in Riv. trim. dir. e proc.civ., 1948, p. 770.Conforme Pacifici-Mazzoni,, Torino, 1929-1930, vol. I, p. 111.Si veda Boselli, voce, in N.mo Dig.It., p. 476.Già espressa da Barassi,, Milano, 1946, p. 294.In un certo senso si può dire conforme, pur non esplicitamente, l'opinione del Bianca,, vol. III, Milano, 2000, p. 465.Conforme Gianturco,, in Opere giuridiche, III, Roma, 1947, p. 397.Nicolò (voce, in Enc. dir., p. 1030) nota come l'alea qualifichi lo schema causale del contratto.