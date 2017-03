Nessun aspetto particolare emerge con riferimento all'individuazione della categoria dei figli, essendo venuta meno ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali in seguito alla riforma della filiazione di cui al d.lgs. 154/2013. Il principio, ripetutamente affermato tra gli interpreti, secondo il quale quando si discorre di figli (un tempo appellati come "naturali") oggi semplicemente "nati fuori dal matrimonio" occorre in ogni caso fare riferimento, diversamente dovendosi considerare di fronte alla legge genitori e figli naturali alla stregua di estranei, rinviene un preciso riferimento nell'art. 573 cod.civ.. La norma è stata posta all'evidente fine di evidenziare il diverso trattamento che in ambito successorio viene riservato ai figli nati fuori dal matrimonio rispetto ai figli non riconoscibili destinati a rimanere tali in quanto sia ricusata l'autorizzazione giudiziale al loro riconoscimento, di cui al successivo art. 580 cod.civ..