Vendita di un bene immobile per far fronte a debiti pregressi. Proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 20340 del 28 settembre 2020)





In materia di garanzie patrimoniali, la vendita di un immobile effettuata dal padre al figlio è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria anche se il ricavato è stato impiegato per pagare debiti pregressi. Il cedente, infatti, deve dimostrare che il trasferimento dell’immobile di maggior pregio del suo patrimonio era l’unica soluzione possibile per estinguere tutte le pendenze. A tal fine deve fornire la prova che la vendita al figlio del bene immobile di maggior valore tra quelli facenti parte del suo patrimonio fosse l'unico modo per far fronte ai debiti pregressi.