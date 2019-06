Vendita di immobile indiviso effettuata da uno soltanto dei contitolari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2701 del 30 gennaio 2019)

Documenti collegati Atti di disposizione del bene comune





Il contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari, nel quale compratore e venditore abbiano, tuttavia, considerato l'immobile come un "unicum" inscindibile, è, comunque, valido, risultando, secondo i principi generali che regolano il regime giuridico della comunione "pro indiviso", meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte all'atto.