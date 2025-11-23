Validità dei patti prematrimoniali in vista di un futuro divorzio: rivoluzione in vista? (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 20415 del 21 luglio 2025)
Va riconosciuta validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale.