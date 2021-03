Usucapione dichiarata con sentenza non ancora passata in giudicato. Responsabilità del notaio per mancata informazione alla parte acquirente. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7283 del 16 marzo 2021)





Il notaio risarcisce il danno se non informa l’acquirente che la sentenza di usucapione del venditore non è passata in giudicato. La definitività o meno dell’atto di acquisto, infatti, non è una nozione alla portata di tutti perché presuppone specifiche conoscenze sul titolo giudiziario. È irrilevante quindi che la sentenza sia stata trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari perché l’obbligo di informare che incombe sul professionista gli impone di accertare che il provvedimento sia divenuto definitivo.