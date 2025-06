Usucapibilità di una rampa di scale. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 5569 del 3 marzo 2025)

È valida la dichiarazione di usucapione della seconda rampa di scale a favore del convenuto in quanto situata all'interno della sua proprietà e utilizzata esclusivamente per oltre venti anni. La rampa di scale, per essere usucapita, deve essere oggetto di possesso continuato e non contestato nei termini di legge