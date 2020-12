Trasferimento immobiliare in adempimento di accordo di separazione tra coniugi. Esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 21358 del 6 ottobre 2020)





È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di trasferimento immobiliare effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione del III comma dell'art. 2901 cod.civ.. I presupposti dell’azione revocatoria, infatti, vanno valutati rispetto al negozio traslativo e non alla precedente intesa che funge solo da causa esterna della cessione.