Trasferimento immobiliare in adempimento di accordi assunti in sede di separazione personale. Assoggettabilità ad azione revocatoria. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 28558 del 6 novembre 2024)

L’atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell’altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell’ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione.