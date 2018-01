Trasferimento di beni di interesse storico, artistico, architettonico. Imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale e non in misura fissa storico. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 9324 dell’11 aprile 2017)

L'agevolazione prevista per i trasferimenti di beni di interesse artistico, storico ed architettonico in materia di imposta di registro non può essere estesa alle imposte ipotecarie e catastali, non essendo sufficiente, per giustificare tale estensione, la previsione di una base imponibile comune.