Soglia di finanziabilità del mutuo ex art. 38 TUB. (Cass. Civile, Sez. I, ord. n. 1720 del 24 gennaio 2025)

Economica, Immobiliare, Legale, Sistema bancario
La norma di cui all'art. 38, comma 2, TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993), non ha carattere imperativo; conseguentemente da escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, sicché il suo superamento non suscettibile di determinarne la nullità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nodo è costituito dal requisito della fondiarietà, dalla quale scaturiscono importanti conseguenze in relazione alla protezione del credito della banca una volta "consolidata" l'ipoteca.
L'art. 38 TUB ha costituito il fulcro per sostenere la radicale invalidità del mutuo nell'ipotesi del superamento del limite di finanziabilità di cui al II comma della norma citata, la quale fa riferimento alle deliberazioni del CICR. Nel senso che la violazione di tale limite non importi la nullità del contratto, cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 2022/33719 (secondo la quale non viene in gioco un elemento essenziale del contenuto del contratto, non prevedendo l'art. 38 TUB la determinazione del contenuto del contratto, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto) al cui insegnamento la pronunzia in esame si è conformata.

Aggiungi un commento