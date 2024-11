Società irregolare e regime di responsabilità dei soci. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 28650 del 7 novembre 2024)





Nella società irregolare, ossia non iscritta nel registro delle imprese, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Qualsiasi patto interno che limiti la responsabilità di uno o più soci non è opponibile ai terzi, conformemente a quanto disposto dall’art. 2297 cod.civ.