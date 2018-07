Società di persone di due soci soltanto. Morte di un socio. Può il superstite decidere di porre in liquidazione la società? (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 9346 del 16 aprile 2018)

Documenti collegati Società composta da due soci: diritto alla liquidazione della quota e facoltà di scioglimento





In tema di società di persone composta da due soli soci, per effetto del coordinamento tra l'art. 2284 c.c. e 2272 n. 4 c.c., in caso di morte di un socio, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi va considerata come condicio iuris priva di efficacia retroattiva, sicché in difetto di detta ricostituzione lo scioglimento della società si verifica alla scadenza del semestre in pendenza del quale il socio superstite, oltre ad optare per la ricostituzione, può scegliere tra le diverse alternative di cui all'art. 2284 c.c.