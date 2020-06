Servitù costituita per destinazione del padre di famiglia. In quale tempo occorre valutare l'intercessione del fondo dominante? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 32684 del 12 dicembre 2019)

La mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod.civ. in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti.