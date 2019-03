Se l'importo dei conguagli è eccessivo, risulta preclusa la divisione in natura. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 29714 del 19 novembre 2018)

Va esclusa la divisione in natura di un compendio immobiliare se determina la corresponsione di elevati conguagli in denaro. La riduzione del numero di proprietari in corso di causa, peraltro, non cancella le difficoltà di frazionamento del bene quando i possibili lotti presentano significative differenze di valore di mercato.