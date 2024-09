Responsabilità del notaio per mancata esecuzione delle visure ipotecarie. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9902 dell'11 aprile 2024)

L’omissione colposa del notaio rogante a procedere con le dovute visure ipotecarie in relazione alla stipula di un contratto di compravendita di un immobile può portare a un danno per l’acquirente, che può essere sottoposto a esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, per cui il danno che il notaio è tenuto a risarcire deve essere commisurato all’effettivo pregiudizio sofferto dall’acquirente. Questo può essere pari al valore dell’immobile se, a causa dell’omissione del notaio, l’acquirente ha perduto la proprietà dell’immobile.