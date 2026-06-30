Quando uno dei contitolari del fondo dominante è, allo stesso tempo, titolare esclusivo del fondo servente. Nemini red sua servit? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 31913 del 7 dicembre 2025)

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Il principio nemini res sua servit trova applicazione soltanto quando un’unica persona sia titolare del fondo servente e del fondo dominante e non anche quando il proprietario di uno solo di questi sia comproprietario dell’altro, giacché in tal caso l’intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene. Ne deriva che il suddetto principio non costituisce ostacolo alla costituzione di una servitù a carico di un immobile di proprietà individuale compreso in edificio condominiale ed a vantaggio della restante proprietà comune