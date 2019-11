Quando l'azione di divisione presuppone il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione. (Appello di Catania, Sez. II, sent. n. 1317 del 6 giugno 2019)

Quando l'attrice in riduzione per lesione della quota di legittima abbia non soltanto chiesto accertarsi la lesione della quota necessaria e disporre la riduzione delle disposizioni lesive, ma ha anche chiesto assegnarsi ad essa istante gli immobili caduti in successione, occorre procedere alla richiesta divisione dei beni immobili e, nel caso in cui ne risultasse accertata la indivisibilità, procedersi ulteriormente alla relativa assegnazione del bene ex art. 720 c.c. al maggior quotista, salvo conguaglio in denaro in favore degli altri eredi.