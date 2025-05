Pubblicazione del testamento olografo e responsabilità del notaio. (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 2969 del 6 febbraio 2025)





In tema di responsabilità del notaio, l'espressione "ricevere un atto" contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che, in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l'atto "ricevuto" dal notaio è l'atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell'eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell'erede o del legatario (fattispecie in tema di legato ritenuto, ex post, "sconveniente" dal legatario, che invocava erroneamente una più pregnante indagine da parte del notaio nonostante l'assenza di uno specifico incarico conferitogli in tal senso).