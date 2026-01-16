Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 12459 del 11 maggio 2025)

La promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo ha come presupposto indispensabile che il rapporto si sia svolto unicamente fra colui che ha fatto e colui che ha ricevuto la promessa, alla quale il terzo è rimasto estraneo; per l’effetto, se il terzo è indicato come destinatario dell’adempimento dell’obbligazione o per la natura e l’oggetto del negozio partecipi alla formazione di esso, prestando il proprio consenso alla stipulazione, non può configurarsi l’istituto regolato dall’art. 1381 cod.civ..