Presupposti ai fini della proponibilità dell'azione di riduzione. Constatazione della presenza di beni nell'asse ereditario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26289 del 27 settembre 2025)

Documenti collegati Accettazione beneficiata ed esercizio dell'azione di riduzione





L’art. 564 cod.civ., laddove prevede a carico del legittimario la previa accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per agire in riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi, presuppone la preventiva constatazione del valore dell’asse ereditario da dividere, giacché la sua valutazione economica consente di verificare l’effettività della lesione della riserva, sicché non è configurabile alcuna esigenza di tutela sia nel caso in cui non sussista alcun asse da dividere, sia qualora i beni relitti siano di valore talmente irrisorio da non costituire un asse ereditario rilevante ai fini della divisione ereditaria